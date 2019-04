Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Il listinoarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,51%; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 7.816,92 punti. In lieve ribasso il(-0,22%), come l'indice cinese (-3,21%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,18%; poco mosso, che mostra un +0,17%.tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,00%. Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,17%.È previsto questo pomeriggio daglil'annuncio sia della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan, che del PIL. Lunedì l'agenda dell'prevede la pubblicazione di M3, e si attende dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione.