Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,75%; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 7.845,73 punti. In frazionale calo il(-0,22%); guadagni frazionali per l'(+0,54%).. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,73%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,40%; in caduta libera, che affonda dell'1,82%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -3,74%. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 5,46% sui valori precedenti.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia delle Vendite al Dettaglio, che del PMI composito. I mercati sono in attesa degli Ordini dell'Industria della Germania, in previsione domani. È previsto ancora domani dal Giappone l'annuncio del PMI manifatturiero.