Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

ermina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.862,68 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,02%. Positivo il(+0,89%), come l'indice cinese (0,37%)., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,30%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,52%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta unadi -1,40%. Retrocede, con un ribasso dell'1,43%.Stamattina, inl'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del. I mercati sono in attesa del PIL del Giappone, in previsione lunedì.Mercoledì, sempre inl'agenda prevede il dato sugli Ordini macchinari core.