Il listinoarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,38%; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 7.503,68 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); depresso l'(-3,15%).Laè in netta decrescita, pesa lo stacco di cedole per circa il 2%. Piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,58%; piatta Londra, che tiene la parità; resta vicino alla parità Parigi (-0,15%).Il settore, con il suo -3,94%, si attesta come peggiore del. Sottotono, che passa di mano con un calo del 5,57%.Distribuito il dato sul PIL del, pari a 0,5%. Mercoledì è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del Regno Unito.Sempre mercoledì, in Giappone, saranno pubblicati gli. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di, previsto sempre mercoledì.