Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,33%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 7.376,7 punti, in netto calo dell'1,69%. Senza direzione il(-0,14%); in rosso l'(-0,93%).. Sulla stessa scia rialzista il. Seduta senza slancio per, che riflette un moderatodello 0,51%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,42%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In buona evidenza ail comparto, con un +2,88% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,69% sui valori precedenti.Domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo del. È previsto sempre domani dal Giappone l'annuncio degli Ordini macchinari core. Ancora domani nel pomeriggio, negli, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. Giovedì, in Germania l'agenda prevede il dato sul PIL.