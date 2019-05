Dow Jones

Segno meno in chiusura per il listino, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%; sulla stessa linea, giornata daper il, che si ferma a 7.307,93 punti, ritracciando dell'1,52%. Consolida i livelli della vigilia il(-0,16%); depresso l'(-2,56%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Ben impostata, che mostra un incremento dello 0,74%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,46%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%.Buona la performance adel comparto, che riporta un +1,62% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,64%.In Giappone, pubblicati i, pari a 0,9%. Stamattina, nel Regno Unito l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.Negli Stati Uniti sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto martedì.