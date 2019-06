Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

media

Mediaset

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,02% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 7.417,29 punti. Sale il(+1,2%); in forte calo l'(-1,84%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,39%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,74% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 6,45%.In Giappone, il valore del PIL è 0,6%. È previsto stamattina sia dal Regno Unito che dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.