Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In moderato rialzo il(+0,33%), come l'indice cinese (1,48%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,77%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,35%;è stabile, riportando un misero +0,03%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,93% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,49%.Si attende stamattina dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Negli Stati Uniti ancora questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi alla Produzione. È previsto domani dalla Cina l'annuncio dei Prezzi al Consumo.