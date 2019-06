EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro ènei confronti del biglietto verde. Il cross eur/usd quota 1,1283 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1297. Frena ancora la produzione industriale dell'Eurozona che, nel mese di aprile, ha registrato un calo mensile dello 0,5%, in linea con le attese degli analisti.Il biglietto verde in lievenei confronti dello yen. Il cambio usd/yen scambia a 118,47, con un peggioramento verso la prima area di supporto stimata a 108,22. Rallenta l'inflazione neglinel mese di maggio, risultando più bassa del previsto e registrando una crescita dell'1,8% su base annua.La sterlina consolida al ribasso nei confronti dela quota 1,2694 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al primo livello di resistenza visto in area 1,2714 dollari. Brusca battuta d’arresto per la produzione industriale del, nel mese di aprile, in flessione del 2,7% su base mensile.L’euro è stabile nei confronti dello. La coppia scambia a 122,41, con la prima area di supporto vista a 122,18. Forte recupero dell'economianella prima parte del 2019, con il PIL del primo trimestre in crescita dello 0,6%, meglio delle attese.