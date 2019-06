Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,94%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.738,05 punti. Variazioni negative per il(-0,95%); balza in alto l'(+2,34%).Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,20%.Apprezzabile rialzo (+1,54%) a Milano per il comparto. Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti.Pubblicati in, pari a 49,5 punti, e, che si attesta su 0,7%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero.