Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.221,35 punti; al contrario, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.989,08 punti. Poco sopra la parità il(+0,43%); senza direzione l'(+0,06%)., così come a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un -0,2%; composta, che cresce di un modesto +0,3%; sostanzialmente invariato, che riporta un misero -0,12%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,53%. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,92% rispetto alla seduta precedente.Distribuito il dato sul PIL della Francia, pari a 0,2%. Annunciato il Tasso di Disoccupazione del Giappone, pari a 2,3%.Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il S&P Case-Shiller dagli Stati Uniti.