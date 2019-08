Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-1,23%) e si attesta su 26.864,27 punti in chiusura; sulla stessa linea, ilha perso l'1,30%, terminando la seduta a 7.848,78 punti. Sulla parità il(+0,09%); negativo l'(-0,77%)., mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%; piccola perdita per, che scambia con un -0,5%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,25%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +0,64% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,82%.In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 49,4 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell'ISM manifatturiero. Si attende dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero, previsto sempre stamattina.