Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,47%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.566,03 punti. Senza direzione il(+0,11%); effervescente l'(+1,86%)., che fanno un passo indietro. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,45%; tentenna, che cede lo 0,37%; piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.Il settore, con il suo -1,05%, si attesta come peggiore del mercato. Retrocede, con un ribasso dell'1,71%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio di M3. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Domani, in Germania, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione. Si attende sempre dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre domani nel pomeriggio.