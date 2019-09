Dow Jones

A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.403,28 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 7.691 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,41%), come l'indice cinese (-0,35%).All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso, che mostra un +0,15%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,14%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,04% sul precedente. Scambia in profit, che lievita dell'1,22%.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e dell'ISM manifatturiero. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI manifatturiero. Mercoledì, ancora in Unione Europea l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.