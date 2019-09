FTSE MIB

STMicroelectronics

Italgas

petrolio

. Sulla stessa scia rialzista ildi Milano, troviamo(+3,48%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,60%.Nel comparto energetico, ilcontinua gli scambi, con un aumento dello 0,99%, a 57,97 dollari per barile.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi alla Produzione, che delle Scorte di Petrolio. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e dall'Unione Europea quella della Produzione industriale.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 7.807,25 punti.