A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,85%, a 27.137,04 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. In denaro il(+0,75%); variazioni negative per l'(-1,12%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,27%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; composta, che cresce di un modesto +0,44%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,27% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,91%.Pubblicati i Prezzi al Consumo della Germania, pari a 1,4%. Pubblicati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -6,6%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre questo pomeriggio.