Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 7.917,34 punti. In denaro il(+1,05%), come l'indice cinese (0,67%).. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,01%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,07%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,12%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,29%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Spagna, pari a 0,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio e della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Lunedì, in Italia, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.