Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06% sul; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 7.818,61 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(+0,09%); in rosso l'(-1,01%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,30%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,75% sul precedente. Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,72%.In Giappone, pubblicato il PMI manifatturiero, pari a 48,9 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di S&P Case-Shiller, che della Fiducia consumatori. Ancora stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO.