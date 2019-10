Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,36% a 26.916,83 punti; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,88%. In moderato rialzo il(+0,59%); in rosso l'(-1,08%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%;avanza dello 0,29%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,42%.Apprezzabile rialzo (+1,17%) a Milano per il comparto. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,30%.Annunciati in Giappone, pari a 48,9 punti, e, che si attesta su 5 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo e del PMI manifatturiero.