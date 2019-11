Dow Jones

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 28.004,89 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,70% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 8.315,52 punti. Leggermente positivo il(+0,49%), come l'(0,70%).Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità; senza slancio, che negozia con un +0,17%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Il settore costruzioni, con il suo -0,70%, si attesta come peggiore del mercato. Si muove in profondo rosso Panariagroup, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,92% sui valori precedenti.È previsto venerdì dalla Germania l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale. Mercoledì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Sempre negli Stati Uniti giovedì i mercati sono in attesa del PhillyFed.