Ieri la Borsa di New York, che nelle ultime sedute ha segnato tre massimi storici, è stata chiusa per la festa del Ringraziamento ed oggi aprirà con orario ridotto. I dati pertanto si riferiscono a due giorni fa. Iloggi apre poco sotto la parità (-0,49%), come l'(-0,27%)., che fanno un passo indietro. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,36%.Il settore, con il suo -1,50%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,23% sui valori precedenti.È previsto stamattina sia dalla Germania che dall'Italia e dall'Unione Europea l'annuncio del Tasso di Disoccupazione. Si attende sempre dall'Unione Europea la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto ancora stamattina.