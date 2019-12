Dow Jones

Bastogi

Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 8.678,49 punti. Sulla parità il(+0,02%); leggermente negativo l'(-0,65%)., mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,12%; senza slancio, che negozia con un -0,07%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,54%. Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,98%.Questo pomeriggio è in programma il dato sugli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti. Venerdì, in Giappone, sarà pubblicato il Tasso di Disoccupazione. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto ancora venerdì.