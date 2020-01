Atlantia

Telecom Italia

petrolio

, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela.Tra idi Milano, in evidenza(+4,08%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Sul mercato di Chicago, ilcontinua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.Tra glirilevanti, in Germania, annunciati gli Ordini dell'Industria, pari a -1,3%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Occupati ADP e delle Scorte di Petrolio. Si attende dalla Cina la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto domani.Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, mentre iltratta a 8.649,75 punti.