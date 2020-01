Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,31%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 9.035,67 punti. Senza direzione il(+0,07%), come l'indice cinese (-0,15%).Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,08%;è stabile, riportando un moderato +0,06%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,84% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,81%.Annunciati i Prezzi al Consumo della Germania, pari a 1,5%. Annunciati gli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 18%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PhillyFed, che delle Vendite al Dettaglio.