Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 29.348,1 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 9.173,73 punti. Sulla parità il(+0,18%), come l'indice cinese (-0,12%).. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.è stabile, riportando un moderato -0,11%; poco mosso, che mostra un +0,04%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,15%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,29%. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,77%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione giovedì.