. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.Tra idi Milano, in evidenza(+3,94%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,75%.Nel comparto energetico, giornata negativa per il, che continua gli scambi a 57,95 dollari per barile, in calo dello 0,74%.È previsto venerdì dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. In Giappone venerdì i mercati sono in attesa del PMI manifatturiero.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 8.649,75 punti.