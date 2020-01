Dow Jones

Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il, fermandosi a 9.166,63 punti. Buona la prestazione del(+0,7%); in discesa l'(-1,46%).. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,40%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,22%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,62% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,50%.È previsto venerdì dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio. Venerdì, in Giappone l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.