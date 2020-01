Dow Jones

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 9.188,58 punti. In ribasso il(-0,98%); in denaro l'(+1,08%).. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,43%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,38%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,94%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,49% sui valori precedenti.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto questo pomeriggio. Domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.