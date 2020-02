Dow Jones

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,60% a 29.276,82 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 9.516,84 punti. In lieve ribasso il(-0,6%); in rialzo l'(+1,1%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Buona performance per, che cresce dello 0,77%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,73%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,21% sul precedente. Bene, con un rialzo dell'1,54%.Si attende stamattina dal Regno Unito la diffusione del PIL e della Produzione industriale. I mercati sono in attesa della Produzione industriale dell'Unione Europea, in previsione domani. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.