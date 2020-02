Unipol

STMicroelectronics

spread

, così come a Piazza Affari.Tra idi Milano, in evidenza(+5,89%). Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,67%.Lieve peggioramento dello, che sale a +135 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,91%.Tra ledi maggior peso, pubblicato, pari a 0,1%, e, pari a 1,1%. È previsto questa sera dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. Si attende sempre dagli Stati Uniti la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto ancora questo pomeriggio.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 9.639,25 punti.