Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

chimico

SOL

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 3,56%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 9.079,63 punti, in forte calo del 3,89%. In forte calo il(-3,34%); buona la prestazione dell'(+1,23%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,66%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,51%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,62%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,14% sul precedente. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,87%.In Germania, pubblicato il PIL, pari a 0%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che di S&P Case-Shiller. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.