Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

media

RCS

A New York, chiude in deciso rialzo il(+4,53%), che raggiunge i 27.090,86 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 8.949,28 punti. Positivo il(+1,09%); senza direzione l'(+0,08%).. Resta indietro Piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%; ferma, che segna un quasi nulla di fatto; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,37% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,44%.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Variazione occupati, che del. Sempre domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione degli, e si attende dall'Italia l'annuncio delle