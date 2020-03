Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Grandi Viaggi

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione del 3,58%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che chiude la giornata a 8.671,66 punti, in forte calo del 3,10%. Pesante il(-2,72%); ottima la prestazione dell'(+1,9%)., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pesante, che segna una discesa di ben -1,88 punti percentuali; sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,48%; seduta drammatica per, che crolla dell'1,74%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -3,39%. Ribasso scomposto per i, che esibisce una perdita secca del 5,56% sui valori precedenti.In Germania, pubblicati gli Ordini dell'Industria, pari a 5,5%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.Ancora stamattina, in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.