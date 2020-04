Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee , così come a Piazza Affari.In buona evidenza a Milano i comparti Materie prime, Metallurgici e. Nel listino, i settori Viaggi e intrattenimento e Banche sono tra i più venduti.Il Petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 49,88 dollari per barile.Tra i datipiù importanti, tornano a frenare le vendite al dettaglio in Italia, mentre l’economia si espande come previsto nel Regno Unito. Nel pomeriggio sono attesi i sussidi alla disoccupazione e il dato sulla vendita di case dagliAttesa una partenza incerta per. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia al derivato sui titoli tecnologiciche scambia con una progresso dello 0,16%.