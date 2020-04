Banca MPS

Si muove in territorio negativo Piazza Affari . Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.Tra i best performers di, si distinguono ENI Terna . I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un calo del 10,83%.L'continua gli scambi a 1.329,72 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,25%.Sul fronte, la massa monetaria M3 che include i prestiti a imprese e famiglie accelerano a maggio, mentre la massa monetaria M1 che include la moneta in circolazione è risultata in flessione. Nel pomeriggio sono attesi l’indice dell’industria dei servizi e l’indice del settore manifatturiero deldagli USA.Attesa una partenza incerta per. In particolare, il future sull'S&P-500 si muove sulla parità, in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA che scambia con un -0,17%.