Class action e trasparenza nelle banche un esercizio irreale

In un'intervista a, il presidente ADUSBEF, Elio Lannutti, sottolinea come a suo parere l'Italia sia oggi il paese dell'illegalità tra i primi posti nella classifica dei paesi con un alto tasso di corruzione ed tra gli ultimi per la libertà d'informazione. Denuncia un paese in cui gli onesti vengonoe i "gaglioffi", i corrotti, premiati. Per questo, afferma il presidente"è necessario invertire la rotta, riportare il paese alla legalità, alla trasparenza, all'onesta per ridare la speranza ai giovani che si laureano e poi sono costretti ad andarsene all'estero".Il presidente, proseguendo nell'intervista ricorda come la sua stessa associazione, abbia denunciato al CSM quei magistrati che, a sua detta, si sono resi complici insieme agli organi di controllo ed alla dirigenza, della tragica vicenda diche ha procurato l'attuale tragica situazione per iPer altro verso però, il presidente, ricorda anche che inesistono ancora magistrati onesti che non guardano in faccia nessuno, disposti a fare quello che deve essere fatto, ai quali però spesso non vengono forniti, dal, gli strumenti adeguati per portare a termine il proprio lavoro. "Oramai la misura è colma" - queste le parole in riferimento all'attuale situazione e continua Lannuti - noi continueremo a batterci, ma anche coloro che hanno sbagliato, se non c'è la pena, se non andranno in galera, sarà molto più difficile affermare la giustizia e la legalità".Si parla anche di class action durante l'incontro ed il presidentericorda che negli Stati Uniti questo è uno strumento che esiste, funziona ed è adoperato da un secolo e mezzo, mentre "da noi è stato approvata, alla Camera dei Deputati, una class action efficace, primo firmatariodel Movimento Cinque Stelle, all'unanimità con una sola astensione ma i veti di Confindustria al Senato l'anno bloccata; bisogna sbloccare questi strumenti a garanzia dei cittadini. Bisogna ripartire da qui, le banche sono importanti in un'economia dima non si può dire solo salviamo le banche così salviamo l'economia; facciamo ripartire l'economia in questo modo salviamo le banche".Conclude così Lannutti "il rovescio di quello che afferma, non si possono salvare le banche che hanno erogato 360 miliardi di euro di affidamenti dubbi, anche a qualche amico e compare; così non va, le banche sono importanti ma chi ha sbagliato deve pagare".