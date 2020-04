Insieme al, in un', facciamo una panoramica della situazione attuale del sistema bancario ed approfondiamo il tema di come sia stato possibile arrivare al "collasso" che ha investito il nostro paese ed istituti comeSecondo iltutto è stato reso possibile " per la totale, se non collusione diche non hanno guardato quello che succedeva in quelle banche"."Noi abbiamo visto CariChiati, Cariferrara, Banca Marche, Popolare dell'Etruria e del Lazio, una gestione scellerata - prosegue Lannutti con la sua analisi - una situazione che era stata denunciata".Solo a titolo esemplificativo il presidente ADUSBEF fa una breve considerazione su Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio :"questa faccenda,dalle quali preferisco tenermi fuori, ma lì un consigliere di amministrazione, Soldini, si dimise, andò in Bankitalia, acquistò intere pagine del giornale locale di Arezzo per". in ultima battuta, molto risoluto il presidente Elio Lannutti prosegue: "che cosa ha fatto la Banca d'Italia? Ha fatto da".