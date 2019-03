Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

Moncler

Il listinoarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 7.097,53 punti. Positivo il(+1,02%), come l'indice cinese (0,29%)., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,45%; giornata moderatamenteper, che sale di un frazionale +0,56%.Si distingue ail settoreed esibisce un +3,14% sul precedente. Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,44%.Annunciati in Giappone, pari a 48,9 punti, e, che si attesta su 2,5%. Sono previsti stamattina dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione, e dall'Unione Europea quello del PMI manifatturiero.