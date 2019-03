Dow Jones

Sessione debole per il listino, che termina con un calo dello 0,38% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 7.201,28 punti. Negativo il(-0,99%); positivo l'(+1,41%).non si sposta dai valori della sessione precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Resta vicino alla parità(-0,17%); senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.Si distingue ail settoreed esibisce un +6,92% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 25,27% sui valori precedenti.Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del, pari a -5,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei, che delle Scorte di Petrolio. È previsto ancora stamattina dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.