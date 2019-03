Dow Jones

Sessione debole per il listino, che termina con un calo dello 0,55% sul; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 7.380,75 punti. Senza direzione il(+0,2%); in frazionale calo l'(-0,4%).All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tentenna, che cede lo 0,33%; senza slancio, che negozia con un +0,23%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Risultato positivo aper il settore, con un +1,90% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 2,84%.Si attende domani dall'la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed, previsto questo pomeriggio. Domani, inl'agenda prevede il dato sul PMI manifatturiero.