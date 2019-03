Dow Jones

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,84% sul; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 7.493,27 punti. Sulla parità il(+0,09%); positivo l'(+0,71%).. Sulla stessa scia rialzista il. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,46%; senza slancio, che negozia con un -0,19%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,79% sul precedente. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,68%.Annunciati in Giappone, pari a 48,9 punti, e, che si attesta su 0,2%.È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del PMI composito.