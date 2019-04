Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.928,68 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 7.378,77 punti. Buona la prestazione del(+1,43%), come l'indice cinese (3,77%)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Denaro su, che registra un rialzo dello 0,86%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,57%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,90%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,49% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,40%.Annunciati in Giappone, pari a 49,2 punti, e, che si attesta su 12 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI manifatturiero, che del Tasso di Disoccupazione.