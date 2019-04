Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

immobiliare

Risanamento

Chiusura sulla parità per la Borsa di, con ilche si attesta a 26.424,99 punti; al contrario, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 7.578,84 punti. Poco sotto la parità il(-0,21%); buona la prestazione dell'(+0,73%).Seduta al ribasso per le principali borse del. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,27%; senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; piatta, che tiene la parità.Apprezzabile rialzo (+0,93%) a Milano per il comparto. Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,00%.È previsto mercoledì sia dallache dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Domani, sempre in Italia l'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio. Mercoledì è in programma il dato suglicore del Giappone.