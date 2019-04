Dow Jones

Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,32%; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 7.599,74 punti. Senza direzione il(+0,19%); in frazionale calo l'(-0,61%).Seduta invariata per, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%; piatta, che tiene la parità; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%.In buona evidenza ail comparto, con un +0,44% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,70%.È previsto domani sia dallache dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Si attende sempre dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. Domani, in, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core.