Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Tenaris

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.449,54 punti; al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 7.680,72 punti. Variazioniper il(-0,84%); in moderato rialzo l'(+0,55%).Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle, così come a Piazza Affari. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un misero -0,08%; senza slancio, che negozia con un -0,18%.Sensibilisi manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,53%. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,91%.Pubblicato il PMI manifatturiero del, pari a 49,5 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI composito e del PMI manifatturiero. Sempre questo pomeriggio, neglil'agenda prevede il dato sulle Vendite al Dettaglio.