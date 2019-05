Saipem

Leonardo

oro

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,47%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,70%.Sul mercato delle materie prime, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%.È previsto domani sia dalla Germania che dalla Spagna l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Sempre domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell'Indice ZEW, e dall'Unione Europea quella della Produzione industriale.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 7.488,25 punti.