Wall Street è rimasta chiusa per festività. Incolore il, che archivia la seduta a 7.300,96 punti, sui livelli della vigilia. Guadagni frazionali per il(+0,37%), come l'indice cinese (2,31%).. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%; chiusa la Borsa diper festività; poco mosso, che mostra un +0,18%.Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,29%; chiusa la borsa di Londra per festività; poco mosso Parigi, che mostra un +0,18%.Il settore, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del mercato. Performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di S&P Case-Shiller, che della Fiducia consumatori. Sempre stamattina, in Unione Europea l'agenda prevede il M3. Si attende dalla Germania la diffusione del Tasso di Disoccupazione, previsto domani.