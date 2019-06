Tenaris

Atlantia

spread

Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,60%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -4,89%.Lieve calo dello, che scende a +241 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,12%.Tra glirilevanti, annunciati in Unione Europea, pari a 52,1 punti, e, che si attesta su 47,8 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI servizi e del PMI manifatturiero.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 7.748,5 punti.