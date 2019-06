Pacifico a Teleborsa: "Noi vogliamo una scuola dell'autonomia"

Ancora una manifestazione riguardante il mondo della scuola contro la regionalizzazione. In Piazza Montecitorio si è svolta una manifestazione organizzata dal Comitato spontaneo nazionale cittadino, comparto scuola, al quale hanno aderito i sindacati diHa spiegato i motivi, e i progetti futuri, il presidente del sindacato ANIEF,che ai microfoni di Teleborsa ha dichiarato che "A quanto pare, tutte le sigle sindacali e quindi tutto il mondo della scuola è contro questa associazione mascherata, di fatto non giustificata da niente, che vorrebbe questa regionalizzazione". "La scuola è autonoma per costituzione – continua- e da canto nostro abbiamo introdotto un articolo dove parliamo di, per dare più importanza ed interesse al territorio, ai nostri studenti e alla nostra scuola". Dura la critica che continua, riguardo il concetto di regionalizzazione che dividerebbe il tutto in "due parti ben distinte d’Italia, noi siamo per la scuola dello, nel rispetto della libertà dell’insegnamento, se si vuole ridurre il".La soluzione, secondo il presidente di ANIEF, sarebbe quella di "fare una nuova politica sugli organici, darli alle scuole dell’autonomia e, in base ai problemi che si riscontrano sul territorio, riguardanti il, oltre a quello dell’abbandono scolastico, bisogna trovare nuove risorse per incentivare il lavoro in zone più difficili". "C’impegniamo in questo – conclude il presidente – ma qualora questa riforma verrà approvata, ricorreremo in Tribunale, in, per far annullare questa norma di legge che riteniamo lesiva per i diritti dello”.