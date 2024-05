Buongiorno dalla Borsa 2 maggio 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

sanitario

Amplifon

, che mostra sulun rialzo dello 0,23%; al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 17.318,55 punti.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 38.236,1 punti mentre il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa del lavoro.. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,37%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,27% sul precedente. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,67%.È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia mensile che annuale. Sempre stamattina, in Unione Europea, sarà pubblicato il PMI manifatturiero. Sempre questo pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.